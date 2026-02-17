Названы 3 кроссовера, которые чаще всего подводят своих владельцев

Антилидером стал Audi Q7, который производится с 2015 года: его надежность эксперты оценили лишь в 78,5%. 47% участников опроса пожаловались на поломки Audi Q7 — в основном ремонтировались электроника, двигатель, выхлоп и мультимедиа. Ремонт в 56% случаев занимал около недели.

Land Rover Discovery Sport (2014 года и новее) занял вторую строчку с надежностью 81,8%. 42% владельцев сообщили о неисправностях за последние два года. Чаще всего ломались гибридная установка, тормоза, выхлопная система, трансмиссия и мультимедиа.

Третью строчку рейтинга занимает Audi Q5. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и подключаемой гибридной установкой. Его надежность оценили в 84,3%. Чаще всего проблемы возникали с электроникой, кондиционером, аккумуляторной батареей, мультимедийной системой и рулевым управлением.

