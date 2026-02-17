Опубликовано 17 февраля 2026, 16:111 мин.
Названы 4 недостатка кроссовера Zeekr 9x, о которых не расскажут в рекламе
Автовладелец назвал 4 серьезных недостатка кроссовера Zeekr 9x. При этом все перечисленные недочеты, которые он озвучил в видео с Telegram-канала No Limits, носят серьезный характер.
© Zeekr
"Маленький бензобак, открытый компрессор кондиционера, закидывает грязью редуктор, который "ест" наши реагенты. И у меня появился какой-то металлический звук спереди при торможении и мы не можем его найти. Пока все", – сообщил владелец.
Внешне кроссовер Zeekr 9x похож на Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль получил хромированную решетку радиатора с вертикальными ламелями, двухуровневую переднюю оптику, рельефный капот и панорамную крышу.
Длина автомобиля — 5239 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1819 мм, а размер колесной базы — 3169 мм.
Силовая установка включает 2-литровый двигатель внутреннего сгорания и электромоторы, обеспечивающие разгон до 100 км/ч за 3,1–3,9 с.
