Названы 5 надежных японских автомобилей по цене Lada Granta

«Кей-кар от Хонды — микровэн N-Box 2019−2020 года. Несмотря на скромные габариты, внутри он довольно вместителен. Но лишь для четверых: ограничение по пассажировместимости — пожалуй, главный недостаток кей-каров. Бензиновый турбомотор в 660 „кубиков“ выдает 64 л.с.: больше не позволяет японский регламент класса. Коробка передач — вариатор», – сообщил эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Компанию в сегменте ультракомпактов ему составляет Daihatsu Taft. Компания Daihatsu славится как главный разработчик японских малолитражек, и Taft — тому подтверждение. Это угловатый и современный микровэн, который за миллион рублей можно найти в возрасте четырех-пяти лет. Покупателю доступны версии как с атмосферным 52-сильным мотором, так и с более бодрым турбированным двигателем, развивающим 64 силы. Объем двигателя все тот же — 660 куб. см., обязательный для класса, а трансмиссия представлена вариатором.

Тем, кто ищет что-то близкое по формату к Toyota Roomy, но по более привлекательной цене и с меньшим возрастом, стоит присмотреться к Suzuki Solio. За 1 млн рублей реально приобрести автомобиль 2021 года выпуска. Эта модель оснащается уже более объемным 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 91 л.с. Solio славится не только удобным салоном, но и практичностью: при трансформации сидений можно получить приличный грузовой отсек.

Для поклонников классических хетчбэков есть проверенный вариант — Toyota Vitz, который является прямым аналогом европейского Yaris. Нынешнее поколение модели активно ввозится в Россию, и цены остаются приятными. В диапазоне 1−1,1 млн рублей реально найти автомобиль 2018−2019 годов. Базовым является литровый трехцилиндровый мотор мощностью 69 л.с., однако встречаются и версии с двигателем 1.3 л. мощностью 95 л.с. Коробка передач во всех случаях — вариатор.

Завершает подборку Suzuki Jimny. За миллион рублей можно стать владельцем внедорожника 2013−2014 годов выпуска. Речь идет о японской версии с 660-кубовым мотором мощностью 64 л.с. В отличие от многих конкурентов, здесь устанавливается классический четырехступенчатый автомат. Расплачиваться за проходимость приходится спартанскими условиями: салон очень тесен, а багажник практически отсутствует.

