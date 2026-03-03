Названы 5 недооцененных роскошных седанов, которые стоят разумных денег

На первом месте в списке Cadillac CT4 Premium Luxury 2026 года. Под капотом базовой версии — 237-сильная «турбочетверка» 2.0 л. Но главное, что даже в этой версии автомобиль остается заднеприводным. Для тех, кому мало, доступен 310-сильный мотор 2.7 л.

Второе место занимает BMW 330i 2026 года. Его 2,0-литровый турбомотор выдает 255 л.с. и 295 Нм крутящего момента, а задний привод делает каждую поездку драйверской. Это напоминание о том, какой BMW был всегда — седан для водителя, а не просто для перевозки пассажиров.

Далее следует Mercedes-Benz C 300 2026 года. Под капотом — те же 255 л.с., что и у конкурента из Баварии. За дополнительную сумму можно купить машину с полным приводом.

На четвертом месте находится Audi A5 Premium Plus 2026 года. После реорганизации модельного ряда Audi именно A5 стал основным компактным седаном бренда. Версия Premium Plus — это золотая середина: тут и подогрев руля, и адаптивный круиз, и комплекс систем безопасности. Но главное, как отмечают журналисты, — управляемость. Несмотря на то, что машина стала крупнее, она едет так, будто она меньше, чем есть на самом деле. Под капотом — 2.0-литровый турбомотор мощностью 268 л.с.

Замыкает пятерку самых недооцененных люксовых седанов — Genesis G70 3.3T Sport Prestige 2026 года. Машина в версии с твин-турбо V6 3.3 выдает серьезные 365 л.с. — этого достаточно, чтобы оставить позади многих «немцев» на светофоре. При этом салон отделан так, будто его собирали ювелиры: дорогие материалы, аккуратная прострочка и ощущение, что ты внутри чего-то особенного. И никаких вычурных элементов вокруг.

