Названы 5 незаслуженно забытых гибридных кроссоверов

На первом месте находится Honda CR-V Hybrid 2026 года предлагает 2165 литров грузового пространства при сложенных задних сиденьях и много места для ног задних пассажиров. Автомобиль отличается тихим салоном и качественными материалами отделки. Расход топлива составляет 5,9 л на 100 км.

Далее следует Kia Sportage Hybrid 2026 года. У автомобиля грузовой отсек обхемом 1133 л и большое количество места для ног задних пассажиров. Компания предлагает расширенную гарантию: 10 лет или 161 тыс. километров на силовую установку. Расход топлива — 5,6 л на 100 км.

Еще один забытый автомобиль — Hyundai Tucson Hybrid 2026 года. Он создан для дальних поездок и комфортной езды. Автомобиль оснащен двумя 31-сантиметровыми экранами на передней панели и расширенной гарантией. Расход топлива составляет 6,2 л на 100 км.

Ford Escape Hybrid 2026 года — гибридный компактный кроссовер, оснащенный скользящим задним диваном, который позволяет менять баланс между пространством для ног пассажиров и объемом багажника. Автомобиль отличается маневренностью в городе. Расход топлива — 6,0 л на 100 км.

Пятое место занимает Toyota Venza 2024 года, которая уже снята с производства, но эксперты советуют присмотреться к подержанной версии. Модель предлагает тихий салон, качественные материалы и богатое оснащение, включая проекционный дисплей. Расход топлива составляет 6,0 л на 100 км.

