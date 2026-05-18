Названа самая популярная иномарка у россиян

Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, на прошлой неделе Changan обошёл по продажам белорусскую марку Belgee, у которой результат составил 1 150 автомобилей. Выше в рейтинге расположилась уже привычная четвёрка брендов: Lada (6 749 шт.), Tenet (3 526 шт.), Haval (2 847 шт.) и Geely (1 488 шт.).

Продажи остальных брендов не превысили тысячи автомобилей. В десятку также попали Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris. Всего за 20-ю неделю 2026 года в России реализовали 25 046 новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, но на 12,4% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

