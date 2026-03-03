Названы 5 причин внезапной популярности Lada Niva Legend на вторичном рынке

Первая причина, из-за которой россияне стали покупать Lada Niva Legend на вторичном рынке — снежный апокалипсис. Коммунальщики, как всегда, не успевали убирать снег, и многие дороги превратились в заснеженное царство. В такой ситуации даже самый бюджетный, но настоящий внедорожник с постоянным полным приводом и энергоемкой подвеской становится не роскошью, а средством выживания, особенно в регионах с плохой инфраструктурой.

Вторая причина — Trade-in. В конце 2025 года на рынок вышла обновленная Niva Travel. Владельцы классических Niva потянулись к дилерам, чтобы сдать своих «ветеранов» по программе trade-in в счет покупки новой машины. Это создало дополнительное предложение на «вторичке» и разогрело интерес к модели в целом.

Кроме того, в январе стали расти цены на новые автомобили. Покупатели, которые планировали взять новую машину, обратили внимание на рынок б/у. А выбирать особо не приходилось. Niva — часто безальтернативный вариант.

Как отмечают эксперты, покупателей Niva подкупает легендарная ремонтопригодность и доступность запчастей. Механическая коробка передач, постоянный полный привод и подвеска, которую не жалко — для многих это не архаизм, а осознанный выбор.

Повлияла и политика самого автопроизводителя. Временное сокращение программ поддержки и льготного кредитования на новые автомобили АвтоВАЗа сделало их менее доступными, переключив внимание публики на «вторичку». И тут Niva снова оказалась в нужное время в нужном месте.

