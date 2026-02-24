Названы 5 седанов с пробегом, которые автовладельцы продают годами

На первом месте находится седан Citroen C4, его цена составляет около 850 тыс. рублей — это на 20% дешевле Kia Rio. Главная проблема — непопулярность марки в России, которая непонятно почему закрепилась за французскими брендами. Но ключевой отпугивающий фактор — капризные бензиновые моторы семейства EP6. Особенно печально известен 150-сильный турбомотор, который до модернизаций часто выходил из строя сразу после окончания гарантии, заявил автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Второе место занимает Ford Fiesta шестого поколения — около 780 тыс. рублей на вторичном рынке. Главная проблема — роботизированная коробка PowerShift (она же DPS6). Это преселективный «робот» с двумя сухими сцеплениями: менять его приходится едва ли не так же часто, как тормозные колодки.

Далее следует Lifan Solano. Средняя цена — 580 тыс. рублей. Моторы у Solano действительно неплохие (лицензионные тойотовские с доработками), салон вместительный, а оснащение богатое. Вот только кузов гниет быстро, подвеска «сыпучая», мелких поломок больше, чем у «Жигулей». Вдобавок марка Lifan прекратила существование, и запчасти в дефиците.

На четвертом месте Ravon Nexia R3 со средней ценой 600 тыс. рублей. Двигатель неплох, но к качеству сборки и компонентам много вопросов. Автомат GM 6Т30 не особо надежен, а кузова живут по-разному: на одних есть коррозия, на других — нет. Главная же причина неликвидности — невнятная судьба марки Ravon. Запчасти найти сложно, а доверия к автомобилю мало.

На пятом месте Volkswagen Jetta. Средняя цена — 1,38 млн рублей. Сама по себе машина неплоха, особенно версии с атмосферным мотором 1.6 и классическим автоматом Aisin. А модификации с турбомотором 1.4 и «роботом» могут надолго зависнуть в продаже. Продавцы при этом не спешат снижать цену, надеясь на покупателя, который решит, что 125 сил лучше, чем 110. Хотя турбомоторы поздних версий стали надежнее (ремень ГРМ вместо цепи), их обслуживание дороже, и это отпугивает.

Ранее в России сертифицировали два кроссовера Jeland.