Названы 7 доступных спортивных автомобилей, которые быстрее культового Ford Mustang GT

Лидер рейтинга — седан Mercedes-AMG C63 2020 года. Немецкий «заряженный» седан разгоняется до сотни всего за 3,8 с, оставляя позади Ford Mustang GT. Под капотом — собранный вручную 4,0-литровый мотор V8 мощностью 503 л.с. Этот автомобиль сочетает агрессивный характер и внушительный выхлоп с роскошью внутренней отделки.

Второе место в рейтинге заняла Toyota GR Supra 2021 года. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с. Автомобиль оснащен 3,0-литровым турбированным рядным мотором от BMW мощностью 382 л.с., доработанным специалистами Toyota Gazoo Racing. Заднеприводная Supra легче и компактнее Mustang GT.

Третье место занимает BMW M4 Coupe 2020 года. Немецкое купе разгоняется до 100 км/ч ровно за 4 с. Под капотом — 3,0-литровая рядная «шестерка» с двойным турбонаддувом, выдающая 425 л.с. В паре с семиступенчатым «роботом» двигатель обеспечивает впечатляющую динамику. Шасси M4 информативнее, чем у более тяжелого Mustang GT, а из-за жесткой подвески машина более устойчива на высоких скоростях по сравнению с типичным маслкаром.

В топ-7 самых доступных спортивных автомобилей, которые превосходят по скорости Ford Mustang GT, вошли также Ford Mustang Mach 1 2021 года, Chevrolet Camaro SS 2023 года, Volkswagen Golf R 2022 года и Tesla Model 3 Performance 2021 года.

