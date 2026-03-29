Названы 7 главных проблем BMW 5 серии за 1,5 млн рублей

Как заявил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, практически все моторы плохо переносят некачественное топливо и масло, что грозит прогаром поршней. Уже на пробеге до 50 тыс. километров может отказать клапан системы вентиляции картера. А дальше начинаются индивидуальные сюрпризы.

У турбомоторов N20 объемом 2.0 литра (520i, 528i) быстро изнашиваются привод масляного насоса и цепь ГРМ, которая часто растягивается к 100 тыс. километров. В двигателе N52 на 2.5 литра (523i) к этому же пробегу начинают залегать кольца.

Турбошестерка N55 (535i) славится проблемными форсунками, которые засоряются или текут даже на малых пробегах, а грязное масло быстро вызывает задиры. V8 N63 (550i) — настоящий кошмар: масложор, залегание колец, болезни форсунок и масляное голодание турбин.

Дизели тоже не подарок. Ранний 2.0 N47 (525d) требует ремонта привода ГРМ каждые 50−70 тыс. километров, а к 100 тыс. сдаются заслонки и демпфер коленвала. Самый живучий мотор — рядная «шестерка» N57 (525d, 530d, 535d), способная проехать 350−500 тыс. километров, но каждые 100−120 тыс. километров требуется обслуживание системы EGR, сажевого фильтра и замена демпфера коленвала, сказал эксперт.

Коробки передач ZF — 6HP и 8HP — в целом надежны, но их пластиковый поддон часто течет. У полноприводных версий xDrive к 150 тысячам км начинаются проблемы с электроприводом раздаточной коробки, сальниками переднего редуктора и муфтой кардана. Из мелочей: отказывает электропривод крышки багажника, отметил Зиновьев.

