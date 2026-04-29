Названы 7 недостатков кроссовера Evolute i-Space

Минус первый — полный привод "съел" пространство, поэтому из семиместного i‑Space превратился в строго пятиместный, отметил Илья Хлебушкин.

Еще один недостаток: запас хода тает на глазах — батарея осталась прежней (25,1 кВт·ч), а второй мотор и лишний вес сделали своё дело, запас на электротяге рухнул со 165 до 124 км, совокупная дальнобойность просела с 1250 до 1000 км, а бензобак урезали с 60 до 50 литров.

Минус третий: шумоизоляция. На трассе слышно всё — рёв бензинового атмосферника на 90 л.с., который крутит генератор, и гул от колёс.

Кроме того, налог за 159 сил, а не за 367 — суммарная мощность 367 л.с., но налоговая ставка привязана к 30-минутной максимальной мощности (смешные 159 л.с.).

При заряде ниже 20% тяга падает, на 15% полностью отключается задний мотор — полный привод исчезает.

Минус шестой: управление через экран — обогрев форсунок омывайки, руля, вентиляция сидений включаются только через 15,6-дюймовый дисплей, кнопок нет, активного круиза тоже нет, а обогрев лобового стекла отсутствует.

Минус седьмой: цена со скидкой — 2,86 млн рублей, это самый доступный полноприводный гибрид в РФ, но без госсубсидии дилеры просят 3,79 млн, а на эти деньги можно купить подержанный японский кроссовер без детских болезней, сказал эксперт.

Читайте также: