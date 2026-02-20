Названы 8 недостатков минивэна Toyota Sienta

Основной мотор — бензиновый 1.5-литровый 1NZ-FE. Он выдает 109 л.с. на переднеприводных версиях и 103 л.с. на полноприводных. В целом агрегат известен ресурсом под 300 тыс. километров, но есть важное «но»: из-за тонких стенок между цилиндрами полноценный капремонт для него не предусмотрен.

К тому же после 100 тыс. километров нередко начинает угорать масло из-за закоксовки поршневых колец. Этому способствует и российский АИ-92, хотя мотор с гидрокомпенсаторами рассчитан на АИ-95. К 150 тыс. километров могут появиться течи сальников (в первую очередь заднего сальника коленвала) и износ привода ГРМ, заявил Сергей Зиновьев.

Коробки передач — вариаторы серии К310, которые к моменту появления на Sienta уже излечили «детские болезни». Они служат до 200–300 тыс. километров. Механическая коробка встречается редко, в Россию такие машины официально не поставлялись.

До 100 тыс. километров подвеска, рулевое управление и тормоза обычно не доставляют хлопот. Шумоизоляции практически нет, клиренс составляет примерно 130 мм.

К сезонным проблемам относят примерзание сдвижных дверей при перепадах температур. А вот паспортный расход в 4–5 л/100 км на практике недостижим, хотя 6–7 литров — вполне реальный и комфортный показатель для всех версий.

