Названы автомобильные двигатели-миллионники

На второй позиции — пятилитровый силовой агрегат Toyota 3UR-FE, известный по пикапу Tundra. В США один из таких моторов преодолел 1,6 млн километров менее чем за 10 лет при регулярных дальних поездках. Третье место занял четырехцилиндровый 2,2-литровый двигатель Honda F22A, один из которых смог прослужить 1,6 млн километров.

Четвертым в списке стал 2-литровый Nissan QR25DE, которым комплектовались Altima, Sentra и Frontier. В 2007 году был зарегистрирован экземпляр, прошедший 1,6 млн км без капремонта. Замыкает топ-5 5,9-литровый турбодизель Cummins B-Series с пикапов Dodge Ram 2500. По утверждению владельцев, он служит более 2 млн километров.

