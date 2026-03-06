Названы cамые важные новинки российского авторынка весной 2026 года

Одной из самых ожидаемых новинок стал отечественный электромобиль «Атом». Четырехместный электрокар длиной четыре метра выделяется распашными задними дверями и необычной архитектурой салона: привычной панели приборов нет, ее функции выполняет сенсорный дисплей, встроенный в рулевое колесо. Заднеприводный «Атом» оснащен мотором мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 500 км. Разгон до сотни занимает 8 с, сообщает «За рулем».

Весной серьезное обновление ждет Lada Niva Legend. Трехдверная версия получит светодиодные фары — это стало известно по фотографиям версии Niva Sport, опубликованным руководителем спортивного подразделения ВАЗа.

Линейка «Москвича» пополнилась двумя моделями на базе кроссоверов MG. Москвич М70, созданный на основе MG HS (длина 4655 мм), предлагается с передним приводом и турбомоторами 1.5 (150 л.с.) или 2.0 (200 л.с.) л. Флагманский Москвич М90 (база — MG QS) длиной почти 5 метров получил трехрядный салон, 200-сильный двигатель и полный привод.

Китайский концерн Changan выводит на рынок новый гибридный бренд Deepal. Первой моделью станет крупный угловатый кроссовер G318 длиной более пяти метров. Это последовательный гибрид: турбомотор 1.5 работает как генератор для двух электромоторов суммарной мощностью 184 л.с.

Марка Jaecoo расширяет присутствие более доступной моделью J6. Переднеприводный кроссовер с турбомотором 1.5 (147 л.с.) отличается хорошей геометрической проходимостью и салоном, устойчивым к царапинам от когтей животных.

Наконец, Omoda готовит глубокое обновление модели C5. Кроссовер второго поколения сменил дизайн на более агрессивный и получил раздельные экраны в салоне. Переднеприводные версии оснастят мотором 1.5 (147 л.с.) и новым «роботом» вместо вариатора, а полноприводные — двигателем 1.6 (150 л.с.) и 7-ступенчатым роботом.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.