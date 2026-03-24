Названы главные конкуренты гибридного Deepal G318 в России

«Deepal G318 появится у автодилеров уже в марте и будет представлен в двух уровнях оснащения — Techno и Everest. Разрыв в цене между стартовой комплектацией и максимальной не так велик, как преимущества, которые клиент получит при выборе расширенной версии Everest. На нее, по нашим оценкам, придется 70% продаж модели», — сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Deepal G318 станет первой моделью новой технологичной линейки Changan в России. Внедорожник получил габариты 5010×1985 мм с колесной базой 2880 мм. Гибридная установка включает два электромотора и бензиновый двигатель-генератор, суммарная мощность — 439 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды и способен проехать более 1000 км без подзарядки.

Ключевая особенность Deepal G318 — адаптивная пневмоподвеска с регулировкой высоты и жесткости. Система мониторинга дороги автоматически подстраивает параметры демпфирования. Водителю помогает комплекс интеллектуальных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

