Названы главные конкуренты нового Jaecoo J6 в России

«Основными конкурентами новинки на российском рынке можно считать Haval Jolion, Haval H3, Belgee X50 и Geely Cityray. На данный момент поставляются автомобили с передним приводом, а версии с полным приводом ожидаются немного позже. Думаю, что среди корпоративных клиентов наибольшим спросом будет пользоваться версия Актив. Для розничных покупателей, скорее всего, наиболее популярными станут комплектации Комфорт и Престиж», — сообщила Символокова.

Младшая модель бренда Jaecoo, кроссовер J6, дополнил линейку, в которую уже входят J7 и J8. На старте продаж доступны три комплектации — Актив, Комфорт и Престиж. Все они оснащены 1.5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., 6-ступенчатым «роботом» DCT6 и передним приводом. Ценовой диапазон — от 2,3 до 2,7 млн рублей.

Главная деталь экстерьера Jaecoo J6 — массивная решетка радиатора, напоминающая «китовый ус». Полностью светодиодная оптика дополнена двумя линиями ходовых огней. Спереди установлена независимая подвеска, сзади — многорычажная. Дорожный просвет — 176 мм.

Ранее кроссовер Haval H9 первого поколения раскритиковали за коррозию и отказ датчиков.