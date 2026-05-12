Названы главные минусы японского вэна Honda Stepwgn

Главный конструктивный минус — правый руль, что делает машину неудобной для ежедневного использования в России. Клиренс составляет всего 145–155 мм, что недостаточно для наших дорог. Кроме того, за пределами Сибири ощущается дефицит запчастей, отметил эксперт.

Турбомотор 1.5 (150 л.с.), которым оснащено большинство машин, требует топлива АИ-98 и страдает от проблем с непосредственным впрыском: на впускных клапанах накапливается нагар, а форсунки и ТНВД засоряются. Форсунки могут начать «переливать» уже до 100 тыс. километров. Альтернативный гибридный атмосферник 2.0 л. менее прихотлив, но после 150 тыс. километров у него растёт расход масла, а муфты фазорегуляторов со временем изнашиваются.

Вариатор Honda (LL-CVT) имеет уязвимое место — ремень Bosch, который иногда обрывается на пробеге 100–150 тыс. километров. Сервисмены рекомендуют превентивную замену ремня каждые 100 тыс. километров, так как при обрыве ремонт часто становится нерентабельным.

Среди эксплуатационных болячек: наполненные гелем сайлентблоки передних рычагов изнашиваются каждые 60–80 тыс. километров, стойки и втулки стабилизатора живут столько же.

Тормоза недостаточно эффективны: при частых торможениях диски перегреваются, а ресурс колодок составляет 50–60 тыс. километров.

Привод сдвижных дверей плохо переносит российские зимы — барахлит, издаёт посторонние звуки и иногда отказывает.

Штатная медиасистема не поддерживает Android Auto, не поддаётся русификации и имеет только Apple CarPlay.

