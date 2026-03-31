Названы главные недостатки Mitsubishi Outlander с пробегом

Самой частой и напрягающей проблемой, по словам эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева, оказался вариатор. У примерно десятой части машин переборка или замена агрегата требуются уже в интервале 100−150 тыс. километров. Ремонт обходится около 200 тыс. рублей.

Агрегат, который является клоном ниссановского Jatco JF016E, может выходить и 300 тыс., но для этого нужно идеальное обслуживание и минимум езды в морозы, жару и по городу с частыми разгонами.

Второй по распространенности проблемой стали втулки стабилизатора. Кому-то приходится менять их каждые 15−20 тыс. километров, у других они выдерживают под 100 тыс. Многое зависит от качества дорог и манеры езды.

Также владельцы жалуются на пыльники передних стоек, которые сдаются раньше времени, и ветровое стекло — особенно с обогревом. По словам автолюбителей, оно трескается от любого камушка, и некоторые меняли его по два-три раза.

Из неприятностей, но не таких массовых: аккумулятор, который быстро разряжается зимой, выходящий из строя стартер и слабые стойки стабилизатора. Остальные поломки встречаются редко и часто устранялись по гарантии.

Отдельная боль владельцев — слабое лакокрасочное покрытие. Сколы и царапины появляются легко, на некоторых машинах замечено вспучивание краски на крыше. Коррозия тоже бывает, но не на кузове, а со стороны днища.

