Названы главные причины вздутия краски на автомобилях с пробегом

«Наиболее типичная ситуация развивается так: сначала через мелкие сколы и царапины под краску попадает влага. Затем на металле начинается коррозионный процесс, появляется ржавчина. По мере своего разрастания ржавчина занимает все больше места под лакокрасочным покрытием и попросту выдавливает его наружу, что и приводит к вздутию», — объяснил эксперт.

Если машину перекрашивали с нарушением технологии — например, плохо подготовили поверхность, взяли дешёвые материалы или нанесли слои неправильной толщины — вздутие неизбежно, говорит Стрельбицкий. Даже если снаружи работа выглядит хорошо, скрытые дефекты рано или поздно проявятся.

Ещё одна причина — агрессивная окружающая среда. Реагенты, соль, резкие перепады температуры и ультрафиолет постепенно разрушают лакокрасочный слой, особенно если он уже ослаблен, добавил специалист. Постоянное воздействие этих факторов нарушает целостность покрытия и делает его уязвимым для вздутий.

И наконец, использование жёсткой химии, редкая мойка или, наоборот, слишком частые мойки с агрессивными средствами — всё это ускоряет разрушение покрытия, предупредил эксперт.

