Названы китайские кроссоверы, которым чаще всего ремонтируют тормоза

«Владельцы Chery в прошедшем году чаще других обращались с проблемами мягкой педали, удлиненного тормозного пути, перегрева и биения дисков, — рассказал Родионов. — Владельцы Haval жаловались на низкую устойчивость тормозов к перегреву. Собственники Geely заезжали с проблемой ускоренного износа дисков и заменой колодок, а Changan — с жалобами на скрипы, вибрации при торможении и необходимость ранней замены колодок и дисков».

Согласно данным аналитиков компании, в 2025 году за ремонтом тормозов чаще других обращались владельцы Geely Coolray, Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro Max (включая другие модификации семейства), Lifan X60 и Geely Atlas, отметил собеседник.

Частота обращений в автосервис для ремонта тормозов у обладателей этих автомобилей зависит от двух факторов: стремительного роста парка китайских машин в России и специфики условий эксплуатации. Суровый климат и постоянные дорожные заторы вынуждают водителей часто прибегать к экстренному торможению, сказал Родионов.

Ко всему прочему, многие автовладельцы, пытаясь сэкономить, устанавливают недорогие и не всегда качественные колодки и диски, что закономерно снижает ресурс всей тормозной системы, добавил он.

