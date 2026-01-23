Новости
Опубликовано 23 января 2026, 08:00
2 мин.

Россиянам назвали пять причин из-за которых не заводится двигатель в мороз

Авилон перечислил 5 причин, по которым машина может не завестись в мороз. В холода нагрузка на ключевые узлы автомобиля резко возрастает, поэтом даже незначительные неисправности проявляются сразу. Об этом Motor сообщил директор департамента механического ремонта группы компаний "Авилон" Вадим Стрельбицкий.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Алексей Морозов
Алексей Морозов

«Частая причина из-за которой не заводится мотор — аккумулятор. При низких температурах его емкость снижается на 30–50%, а в сильные морозы еще больше. Если батарея уже изношена, энергии может просто не хватить для запуска двигателя», — рассказал сказал эксперт.

Вторая причина — топливо. В дизельных автомобилях использование летнего топлива приводит к его загустеванию и парафинизации, а при минусовых температурах нарушается его подача. В бензиновых двигателях проблемы может вызывать некачественный бензин: повышенное содержание примесей или воды ухудшает воспламенение топливной смеси и затрудняет запуск в мороз, отметил специалист.

Еще одна причина — моторное масло. Старая или неправильно подобранная по вязкости жидкость густеет на холоде, увеличивая сопротивление при прокрутке коленчатого вала. В результате стартер испытывает повышенную нагрузку, а запуск затягивается или становится невозможным.

Часто мотор не заводится из-за проблем с системой зажигания. Изношенные свечи, слабая искра, влага или микротрещины в элементах системы зажигания особенно критичны в мороз, когда для воспламенения смеси требуется больше энергии.

Пятая причина — электроника и датчики. Холод усиливает проблемы с контактами, проводкой и датчиками, особенно если они уже находились в пограничном состоянии. Сбои в работе датчиков температуры или положения коленвала могут полностью заблокировать запуск двигателя.

Чтобы избежать подобных ситуаций, автомобиль важно заранее подготовить к зиме: проверить аккумулятор, использовать сезонное топливо, заменить масло на рекомендованное производителем и регулярно проходить техобслуживание, предупредил Стрельбицкий.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожал ремонт автомобилей.

Источник:Motor
Автор:Алексей Морозов