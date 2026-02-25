Названы конкуренты гибридного GAC S7

«Уже известно, что GAC S7 с учетом скидок будет стартовать примерно с 5,25 млн рублей. Судя по всему, рекомендованные цены без учета специальных выгод будут лежать в диапазоне 5,5 — 6,5 млн рублей. То есть он будет заметно дороже уже представленного в продаже GS8», — рассказал Александр Ковалев.

По его мнению, наибольшим спросом будет пользоваться максимальная комплектация GAC S7 — она попадает в тот ценовой сегмент, где покупатели уже готовы доплачивать за богатое оснащение. Ковалев отмечает, что пока у GAC S7 нет явных преимуществ перед конкурентами. Модель не отличается выразительным дизайном, характерным для других машин бренда, а её силовая установка обладает типичными для класса характеристиками. Успех новинки будет зависеть от грамотной маркетинговой кампании, привлекательных предложений, включая лизинг, и работы сарафанного радио.

GAC S7 построен по схеме последовательного гибрида: бензиновый двигатель работает исключительно как генератор, заряжая батарею, которая питает два электромотора на передней и задней осях. Мощность ДВС генератора — 156 л.с., суммарная отдача электродвигателей достигает 340 л.с. При этом транспортный налог рассчитывается исходя из 30 минутной мощности моторов, которая составляет 122 л.с.

