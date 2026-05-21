Названы лучшие немецкие автомобильные двигатели всех времен

Первый двигатель в списке — 5,5-литровый V12 с двумя турбинами от Audi R10 TDI. В 2006 году этот дизельный мотор сделал невозможное: Audi выиграла 24 часа Ле-Мана, а затем повторила победу в 2007 и 2008 годах, и ни один дизельный автомобиль никогда ранее не побеждал в этой гонке.

Второй — Audi R5, семейство пятицилиндровых моторов, самый известный из которых — 2,1-литровый турбодвигатель от Audi Quattro 1980 года, который помог Audi доминировать в раллийном чемпионате, а полный привод превратил автомобиль в легенду.

Третье место занял — 6,3-литровый монстр от Auto Union V16, спроектированный инженерами Porsche в 1930-х годах. Он развивал 545 л.с. при невысоких оборотах и использовался в гоночных машинах.

Четвёртый — одноцилиндровый мотор Карла Бенца 1885 года от Benz Patent-Motorwagen. При объёме 954 кубических сантиметров он выдавал менее одной лошадиной силы, но именно он установлен на первый в мире автомобиль.

Пятый —21,5-литровый четырёхцилиндровый монстр от Blitzen Benz. В 1909 году он разогнал автомобиль до 200 км/ч, побив рекорд скорости.

Шестой — BMW M20, классическая рядная «шестёрка», представленная в 1977 году на 3-й и 5-й сериях BMW. Двигатель объёмом от 2,0 до 2,7 литра славился своей плавностью работы и устанавливался на тысячи автомобилей, включая родстер BMW M1.

Седьмой — BMW S14, высокооборотный 2,3-литровый четырёхцилиндровый мотор от первого поколения BMW M3.

Восьмой — BMW N74, 6,0−6,75-литровый twin-turbo V12 мощностью от 540 до 620 л.с. Он устанавливался на топ-версии BMW 7-й серии, например M760Li xDrive, а также на автомобили Rolls-Royce.

Девятый — Bugatti W16, 8,0-литровый четырёхтурбинный монстр с уникальной компоновкой: по сути, это два V8 с одним картером. В Bugatti Veyron он выдавал 987 л.с., а в Bugatti Chiron — 1479 л.с.

Замыкает десятку Daimler DB603 — 44,5-литровый V12, созданный для рекордного Mercedes T80. Он развивал около 3000 л.с., но из-за Второй мировой войны проект был закрыт.

