Названы лучшие спортивные полноприводные автомобили 2026 года

Возглавил список BMW M3 Competition xDrive 2026 модельного года. Он может разогнаться от 0 до 97 км/час за 2,8 секунды. Второе место занимает Audi RS6 Avant 2026 модельного года. Разгон до 97 км/час занимает 3,1 секунды. Замыкает «тройку» лидеров Porsche 911 Carrera 4S 2026 модельного года с показателем 3,1 секунды.

В топ-5 самых лучших спортивных полноприводных автомобилей также вошли Volkswagen Golf R (4,1 с.) и Тойота GR Corolla (4,9 с.).

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» в 2025 году упали на треть.