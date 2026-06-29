Названы модели Haval, которые дешевеют быстрее всего при перепродаже

Самым ощутимым оказалось падение стоимости у рамного внедорожника Haval H5: за три года его цена снижается в среднем на 1,2 млн рублей. Немногим лучше ситуация у модели Dargo, которая за тот же срок дешевеет на 900 тысяч рублей. Более компактные Haval H3 теряют около 650 тысяч рублей уже за два года, а модели H7 и H9 — порядка 600 тысяч рублей за три года, отмечается в исследовании.

Лучше других удерживают цену самые доступные и массовые модели бренда. Так, Haval M6 и популярный паркетник Jolion теряют в цене 400−430 тысяч рублей, а пикап GWM Poer — около 450 тысяч. Это соответствует общерыночному правилу: чем выше спрос на автомобиль, тем медленнее он дешевеет.

Эксперты отмечают, что основная потеря стоимости (до 20−30%) происходит в первый год владения. Также на ценник влияют частые обновления модельного ряда, высокая конкуренция с новыми машинами в той же ценовой категории и опасения вторичных покупателей по поводу стоимости обслуживания после окончания гарантии.

Хотя локализация производства в России обеспечивает доступность запчастей, по скорости обесценивания Haval находится на одном уровне с другими китайскими брендами.

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