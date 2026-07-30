Названы наиболее частые ошибки россиян при выборе подержанного авто

«Экономия на получении отчета из ГИБДД или специализированного сервиса часто оборачивается покупкой автомобиля после серьезной аварии или с измененным показателем пробега. Многие полагаются лишь на поверхностный осмотр и показания толщиномера», — отметил собеседник.

По мнению специалистов, нельзя пренебрегать полноценной технической диагностикой. Онлайн-проверки не заменяют осмотр в сервисном центре и не позволяют обнаружить скрытые неисправности мотора, трансмиссии и других узлов.

В холдинге подчеркнули, что покупатели нередко полагаются лишь на слова продавца, не проверяя документы. Важно сверить VIN, указанный в объявлении и ПТС, с номером на кузове, а также удостовериться, что автомобиль не находится в залоге — информацию об этом можно получить у нотариуса.

Кроме того, по мнению экспертов, погоня за чрезмерно низкой ценой также является распространённой ошибкой: стоимость заметно ниже рыночной почти всегда свидетельствует о скрытых проблемах.