Стало известно, какие премиальные опции теперь есть в дешевых машинах россиян

«Все больше опций, которые ранее считались привилегией премиальных брендов, становятся стандартом для автомобилей массового сегмента. Например, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Электронная система позволяет автоматически разблокировать двери при приближении автовладельца и запускать мотор на расстоянии», — отметил представитель «Автодома».

По словам собеседника, мультимедиа в масс-сегменте активно развивается: теперь это не просто аудиосистемы, а комплексы с большими экранами, навигацией, голосовым управлением и интеграцией с сервисами. Ещё недавно такое было только у премиум-брендов. Сейчас 10-дюймовые дисплеи и продвинутое ПО становятся стандартом.

Активная безопасность также стала доступнее. Адаптивный круиз, удержание в полосе, контроль слепых зон — всё это уже встречается в авто среднего класса. Матричные фары, которые раньше были только у люксовых марок, тоже постепенно переходят в масс-сегмент, автоматически регулируя свет без ослепления встречных. В салонах появились атмосферная подсветка и дополнительные экраны — раньше это было привилегией представительского класса, теперь — обычное дело для кроссоверов.

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