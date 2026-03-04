Названы премиальные подержанные автомобили, которые оставят своего владельца без штанов

Если говорить кратко, то самый скверный случай для владельца подержанного немецкого премиума — это поломка мотора или трансмиссии. Расходы на ремонт могут быть астрономическими, предупредил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Проблема усугубляется тем, что автопроизводители намеренно усложняют двигатели инновациями, хотя, в экологические нормы можно уложиться и с более простыми и надежными атмосферниками.

Помимо дорогого устранения неполадок, потребуются еще премиальные топливо и масла. Причем рекомендованный интервал замены масла полезно сократить вдвое, отметил специалист.

