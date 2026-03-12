Названы причины, из-за которых стоит отказаться от покупки микровэна Honda Fit

«Основное, чем бесит неправильное расположение руля, — зеркальное расположение подрулевых переключателей. Сколько раз я ездил на подержанных „японках“, и каждый раз вместо поворотников включаю стеклоочиститель. Нужна привычка!», – сказал эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Главная особенность японской версии — расположение руля справа. В условиях российских дорог это требует постоянной концентрации, особенно при обгонах и маневрах на трассах. Водителю приходится буквально выглядывать из-за впереди идущего транспорта, чтобы оценить ситуацию на встречной полосе.

Японский ближний свет фр настроен для левостороннего движения и «косит» влево, ослепляя встречных водителей и плохо освещая правую обочину. Вариантов решения два: дорогостоящая переделка оптики или замена фар на версии от европейского «брата» — леворульного Honda Jazz. Второй путь может обернуться долгим ожиданием запчастей под заказ.

Базовые версии комплектуются мотором, который критикуют за скромную динамику. Для активных обгонов на трассе двигателю может не хватать мощности. Впрочем, проблема касается не всех: начиная с 2022 года на обновленные машины стали устанавливать более производительный 1,5-литровый агрегат.

Покупая праворульный автомобиль из Японии, всегда стоит проверять его «историю». Слабые места — возможные проблемы с растаможкой, «скрученный» пробег или последствия участия в аукционах после аварий. К тому же, на некоторые модификации бывает сложнее найти запчасти, чем на их леворукие аналоги, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о серьезных весенних проблемах с автомобилем.