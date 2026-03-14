Названы проблем пикапа Great Wall Poer после 16 тысяч километров пробега

У автомобиля неудачная форма резиновых уплотнителей передних дверей. При температуре, близкой к нулю, стекла намертво примерзают к резинкам. Водителю приходится прилагать усилия и тратить необычно много времени, чтобы отделить стекло от уплотнителя перед открытием двери, отметил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Кроме того, за время теста на приборной панели самопроизвольно загорался индикатор Check Engine. Однако лампа погасла так же внезапно, как и появилась. Никаких изменений в работе двигателя, коробки или иных систем зафиксировано не было, диагностика также не выявила ошибок. Тем не менее, сам факт беспричинного появления предупреждения может насторожить владельца.

Главный эксплуатационный минус бензиновой версии — расход. В смешанном цикле пикап потребляет около 11,4 литра АИ-95 на 100 км. Это заметно выше, чем у дизельной версии (около 8 литров), что увеличивает стоимость километра пробега.

Несмотря на то, что бензиновый автомобиль на 100 тыс. рублей дешевле дизельной версии, при нынешних ценах на топливо эта разница окупится лишь через три года при годовом пробеге 20 тыс. км. Для тех, кто ездит больше, дизель может оказаться выгоднее.

Полная масса пикапа превышает 2,5 тонны, что автоматически накладывает запрет на движение по левой полосе на дорогах с тремя и более полосами. Владельцам приходится постоянно помнить об этом пункте ПДД.

