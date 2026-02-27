Названы пять автомобилей, которые тайно сняты с производства в 2026 году

Рынок электромобилей в США лихорадит, и некоторые автопроизводители нашли оригинальный способ не отказываться от тех или иных моделей окончательно, а предусмотреть для них своеобразный отпуск. В результате целый ряд громких автоновинок просто пропустят 2026 модельный год.

Главный сюрприз преподнес Volkswagen. Микроавтобус ID. Buzz, который добрался до Америки только в 2025-м, уже временно снят с производства. Официальная причина — значительные складские запасы. В VW заявили дилерам, что хотят «сосредоточить ресурсы на распродаже текущих машин», чтобы со свежими силами встретить 2027 год.

Dodge поступил жестче: на неопределенный срок отложил выпуск базовой версии электрического Charger Daytona R/T. В компании подтвердили, что в 2027-м он тоже не вернется. Более мощная версия Scat Pack пока остается в строю.