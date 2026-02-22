Названы пять самых популярных автомобилей для самостоятельного ввоза из Китая в Россию

«Одна из самых популярных моделей для ввоза в Россию из Китая — седан Toyota Corolla с мотором 1,2 л. Его цена — около 2 млн рублей. Еще из КНР заказывают BMW X3 в новом кузове с 1,5-литровым турбомотором и передним приводом. Он обойдется в 3,2 млн рублей», — рассказал журналу Motor основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Кроме того, россияне интересуются хетчбэками Audi A3 и Volkswagen Golf и, а также кроссовером Volkswagen Tiguan, все три — с турбомоторами объемом 1,4-литра. Эти машины стоят в диапазоне от 2,2 млн до 2,5 млн рублей.

Эксперт пояснил, что, поскольку все проходные автомобили из Китая оборудованы базовыми двигателями, рассчитывать на богатые комплектации не стоит.

В базовое оснащение входят простой руль без кнопок, тканевые сиденья, кондиционер, механическая регулировка кресел. Кожаный салон, климат-контроль и люк встречаются только у более дорогих машин.

Главный минус автомобилей из Китая, как отмечает эксперт, — отсутствие «зимнего пакета» опций, особенно это касается моделей Volkswagen и BMW. Максимум, на что можно надеяться, — подогрев передних сидений, предупредил Рогов.

