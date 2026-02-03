Выяснилось, какие новые модели Bestune появятся в России

«В этом году мы ожидаем локализованные автомобили Bestune Т90, В70 и обновленный Т77, — сообщили в пресс-службе. — Также мы внимательно следим за глобальными новинками бренда и рассматриваем возможность вывода моделей из NEV-линейки Bestune на локальный рынок».

В настоящее время бренд продает на российском рынке только машины с двигателями внутреннего сгорания.

Линейка автомобилей Bestune NEV (New Energy Vehicle) включает в себя электромобили и подзаряжаемые гибриды (PHEV). В Китае она представлена несколькими моделями, в том числе, компактными седанами и кроссоверами. Какие именно электрические новинки могут появиться в России, в FAW Bestune не уточнили.

Сделанное заявление четко указывает на то, что Bestune видит потенциал российского рынка для экологичного транспорта и готовится к конкуренции в этом сегменте.

Ранее в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.