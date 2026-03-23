Названы самые доступные минивэны в России в 2026 году

Так, грузовая версия BAW MPV продается от 2,51 млн рублей и от 2,67 млн рублей пассажирская.

Forthing Yacht с учетом скидок можно приобрести за 3,4 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Haima 7x стоимостью 3,6 млн рублей.

В пятерку также вошли JAC RF8 (от 4,775 млн рублей по спецпредложению) и российский Sollers SP7 (от 5,075 млн рублей), который является аналогом модели JAC и разрешен для работы в такси.

Все представленные модели оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом от 1,5 до 2,0 литров, за исключением базового BAW MPV с атмосферным двигателем.

Автомобили предлагают широкий набор опций, включая системы активной безопасности, мультимедиа с большими экранами и пакеты «теплых» функций.

