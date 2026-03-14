Названы самые интересные трехдверные хетчбэки на вторичном рынке по цене Lada Vesta

«По статистике в России свыше 40% домохозяйств состоят из одного человека. И для многих пять дверей — ненужное излишество. Трехдверный хетчбэк для них был бы самым рациональным решением. Прежде всего, с точки зрения цены», – сказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Первое место в списке занимает Kia Ceed. Рестайлинговые версии второго поколения (до 2018 года выпуска) предлагаются по цене от 900 тыс. до 1,7 млн рублей. Мотор 1.6 (130 л.с.) с «автоматом» считается самым надежным сочетанием, ресурс — 300 тыс. километров. Несмотря на не самый стойкий лакокрасочный слой, кузова этих машин обычно не гниют.

Toyota Yaris занимает второе место. Редкий гость с американского рынка, куда поставлялись леворульные версии с мотором 1.5 (106 л.с.) и надежным 4-ступенчатым «автоматом». Цены стартуют от 1,5 млн рублей, но найти такой автомобиль сложно из-за низкой ликвидности и нежелания владельцев расставаться с машинами.

Fiat 500 находится на 3 месте. Модель официально продавалась в России до 2017 года, поэтому на вторичке встречаются экземпляры с моторами 1.2 (69 л.с.) и 1.4 (100 л.с.) в сочетании с «механикой» или «роботом» Dualogic. Цены варьируются от 1 до 2 млн рублей. Эксперт отмечает надежность атмосферных моторов, но предупреждает о сложностях с ремонтом роботизированной коробки.

На четвертом месте расположился Volkswagen Beetle. «Жук» второго поколения ценится за комфорт, эргономику и хорошую антикоррозийную стойкость кузова. Однако его турбомоторы (1.2, 1.4, 1.8) требовательны к качеству топлива (АИ-98) и капризны. Цена машин моложе 10 лет — от 1,3 млн рублей.

Пятое место у Mini Hatch. Самый массовый трехдверный хетчбэк в премиальном сегменте. Версии One с мотором 1.5 (136 л.с.) можно найти за 1,5−2 млн рублей. Модель славится отличной управляемостью и стойкостью кузова к коррозии, но стоимость содержания высока из-за принадлежности к «премиуму».

Замыкает топ-6 модель DS 3. Редкий гость, который официально продавался в России с мотором 1.2 PureTech. Эксперт советует искать европейские версии с дизелем 1.6 и механикой, так как бензиновый двигатель имеет проблемы с ремнем ГРМ в масляной ванне. Цена на машины 8−10 лет — от 1 до 1,5 млн рублей.

