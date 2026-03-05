Названы самые надежные премиальные седаны за 1,5 млн рублей
На первом месте, по мнению эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева находится Audi A4 (поколение B9, дорестайлинг). По его словам, модель отличается долговечной подвеской и качественными материалами салона. Бензиновые турбомоторы объемом 1.4 и 2.0 после всех модернизаций стали надежнее и способны прослужить до 250−300 тыс. километров. Однако к 150 тыс. километров возможны проблемы с нагаром и цепями. Наиболее ресурсным считается дизельный двигатель 2.0. Главный потенциальный минус — семиступенчатый робот DL382, ремонт которого может обойтись очень дорого.
Далее следует BMW 3‑й серии (поколение F30, рестайлинг). Главное достоинство модели — надежный гидроавтомат ZF, который при бережной эксплуатации ходит более 250 тыс. километров. Однако к качеству окраски кузова и защите от коррозии есть вопросы. Отделка салона, особенно из искусственной кожи, быстро истирается, а электроника (датчики парковки, моторчик печки) может давать сбои. Самый проблемный бензиновый мотор — младший 1.6 л.
На третьем месте находится Genesis G70. Это представитель премиального суббренда Hyundai, который продавался в России с 2017 года. По надежности, оснащению и коррозионной стойкости он не уступает немецким одноклассникам. К минусам владельцы относят маленький багажник (всего 330 л.) и тесный задний ряд. Турбомотор 2.0 в целом достаточно надежен и способен пройти до 300 тыс. километров. Дизель 2.2 — проверенный агрегат. Во всех версиях устанавливается гидроавтомат A8LR1, который требует вмешательства только после 200−250 тыс. километров, отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.