Названы самые проблемные подержанные автомобили в России

Рейтинг наиболее проблемных автомобилей составлен сервисом Avtocod по результатам проверки 300 тыс. машин в 2025 году по различным базам данных. Автомобили, в истории которых чаще всего значится работа в такси – это Hyundai Solaris (1,7 тыс. машин из числа проверенных сервисом), Kia Rio (почти 1,3 тыс. машин) и Volkswagen Polo (1 тыс. машин). Те же три модели составляют и верхушку рейтинга автомобилей, участвовавших в ДТП.

Среди проверенных сервисом машин ограничения на регистрационные действия встречались чаще всего у Toyota Camry (2,2 тыс. проблемных автомобилей). На втором месте – BMW 5 Series (1,8 тыс. авто), на третьем – Mercedes-Benz E-Class (1,5 тыс.). Машины с наибольшей суммой наложенных штрафов — Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris.

«Данные показывают, что популярные модели нередко имеют сразу несколько проблем. Например, Hyundai Solaris и Kia Rio фигурируют в отчетах из-за штрафов, ДТП и работы в такси. А у Toyota Camry покупатели также нередко находят штрафы, в том числе неоплаченные, и ограничения на регистрационные действия», – отмечается в исследовании Avtocod.

