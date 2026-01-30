Самые ненадежные «автоматы» на китайских автомобилях перечислил дилер

«Основная проблема Geely Monjaro — коробка передач часто требует ремонта даже на небольших пробегах. Многие автовладельцы жалуются на толчки при переключениях и задержки в работе. Стоимость капремонта может достигать значительных сумм, что делает этот автомобиль менее привлекательным. Обычно классические автоматы Geely Monjaro требуют серьезного вмешательства уже после пробега около 100 тыс. километров пробега, что значительно ниже показателей конкурентов», — рассказал операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Что касается Changan CS75 Plus, то их владельцы отмечают частые поломки элементов подвески и системы охлаждения двигателя. Однако главная беда связана с автоматической коробкой передач.

Проблемы возникают преимущественно из-за плохого качества масла и несвоевременного обслуживания. Классический автомат на Changan CS75 Plus редко выдерживает более 120 тыс. километров без значительного снижения эффективности и требований к ремонту.

Несмотря на свою относительную молодость, GAC GS8 тоже страдает от дефектов автоматических коробок. Основные жалобы связаны с нестабильной работой гидротрансформатора и повышенным износом деталей.

Обладатели GAC GS8 говорят о необходимости замены важных компонентов коробки примерно каждые 130−150 тыс. километров. Регулярное обслуживание помогает немного увеличить срок службы, однако избежать капитальных вложений практически невозможно, отметил эксперт.

В исследовании отмечается, что покупка подержанного китайского автомобиля с классическим автоматом сопряжена с определенными рисками. Такие варианты предлагаются по привлекательным ценам и с богатым набором опций, но серьезные недостатки, связанные с качеством комплектующих и частым ремонтом, делают их приобретение непростым шагом.

Тем, кто планирует купить такой автомобиль, во Fresh рекомендуют обращаться к официальному дилеру, чтобы быть уверенным в проведении тщательной диагностики технического состояния авто, заметил Житнухин.

