Названы самые продаваемые полноприводные автомобили в РФ

«Самым популярным полноприводным автомобилем в РФ стал кроссовер Geely Monjaro, который в минувшем году был реализован в количестве 37,7 тыс. единиц. Второе место в этом рейтинге занял внедорожник Lada Niva Legend (34,3 тыс. шт.), а на третье опустился лидер 2024 года — внедорожник Lada Niva Travel (34,1 тыс. шт.)», – говорится в публикации.

Четвёртое место занял Haval Jolion с результатом 33,2 тыс. полноприводных версий — у остальных моделей продажи не превысили 15 тысяч. Сегмент легковых автомобилей в 2025 году показал себя лучше рынка в целом: при общем падении на 15,6% продажи полноприводников снизились лишь на 13%. Некоторые модели чувствовали себя ещё увереннее: у Haval Jolion спад составил всего 6%, у Haval F7 — 10%, а Geely Atlas и Belgee X70 и вовсе ушли в плюс (+18% и рост в 5,2 раза соответственно).

У Geely Monjaro, Lada Niva Legend, Niva Travel и GAC GS8 в продаже есть только версии с полным приводом. Почти стопроцентный показатель и у Haval Dargo — 99,8%. А вот у Haval Jolion, Belgee X70 и Chery Tiggo 7 Pro Max лишь каждая вторая проданная машина была полноприводной.

