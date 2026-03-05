Новости
Опубликовано 05 марта 2026, 14:37
Названы самые востребованные авто с пробегом в РФ

Подержанные Kia, Chery и Lada оказались самыми востребованными среди машин с пробегом в РФ. На вторичном рынке самую высокую ликвидность показывают автомобили российских, китайских и корейских брендов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики онлайн-программ.
Автомобили
Арина Лысенко
«В число моделей, которые находят покупателей быстрее других, вошли Kia Rio X-Line, Chery Tiggo 7 Pro и Lada Vesta. Средняя стоимость подержанного автомобиля в 2026 году составляет 1,4−1,9 млн рублей в зависимости от площадки и методики подсчета. К концу года цены на вторичном рынке могут скорректироваться на 3−5%, полагают эксперты», — говорится в публикации.

В «Авито Авто» сообщили, что в 2026 году самой ликвидной моделью на вторичном рынке среди автомобилей не старше десяти лет стала Kia Rio X-Line — она продавалась на 41% быстрее среднестатистической машины.

В топ-10 популярных моделей вошли Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Hyundai Solaris — они продаются примерно на 35% быстрее среднего. Остальные из десятки (Lada Vesta, Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, Lada Granta и Omoda C5) находят владельцев примерно на треть быстрее рынка.

По словам коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, в начале 2026 года самыми востребованными марками на вторичном рынке стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota.

Ранее сообщалось, что немецкие авто могут сильно подорожать для россиян из-за нового утильсбора.