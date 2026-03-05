Немецкие авто могут сильно подорожать для россиян из-за нового утильсбора

«1 апреля Минпромторг приравняет частный ввоз машин из ЕАЭС к коммерческому, и россияне больше не смогут экономить за счёт низких пошлин этих стран. Сравним изменение цен на примере BMW X5 в М‑пакете: декабрьскую поставку ещё можно найти за 15,8 млн рублей, январская партия подорожала до 17,1 млн рублей, а после 1 апреля итоговая цена превысит 20,7 млн рублей», — говорится в публикации.

Российские автоброкеры нашли способ сэкономить на подорожавших немецких авто: ввозить из Китая длиннобазные версии для местного рынка, которые стоят дешевле. Например, BMW X5 сейчас можно приобрести за 10,5 млн рублей, но после 1 апреля ввоз через Россию обойдется в 14 млн, а через Беларусь — в 12,5 млн рублей.

У Mercedes ситуация сложнее: C-Class фактически уходит с рынка, так как его цена почти сравнялась с E-классом, что делает ввоз невыгодным. В этом году ставку сделают на E 300 (сейчас 9,5−10,5 млн рублей). Чтобы избежать апрельского подорожания, дилеры советуют везти машины из Китая.

Ранее выяснилось, сколько стоит полноприводный вариант Jaecoo J6.