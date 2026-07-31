Названы топ-10 самых продаваемых марок в РФ за 20 лет

С большим отставанием от Lada, но уверенно преодолев планку в 2,5 млн, на второе место вышла Kia — 2,51 млн автомобилей. Главным драйвером марки стал Rio, обеспечивший 40,4% продаж. Почти рядом — Hyundai с результатом 2,35 млн, где тон задавал Solaris, занявший 39,7% в структуре бренда.

Renault занял четвёртое место с 2,02 млн автомобилей — флагманом марки неизменно остаётся Logan с долей 36,1%. Toyota с 1,83 млн замыкает пятёрку, причём почти четверть продаж обеспечил кроссовер RAV4 (24,8%). Шестую строчку занимает Nissan — 1,46 млн машин, где главную роль сыграл Qashqai (25,2%). Почти вровень с японцами подошёл Chevrolet (1,45 млн), чьей «рабочей лошадкой» стала Niva с долей 34,1%. Volkswagen (1,43 млн) обязан успехом Polo, на который пришлось 43,6% всех продаж. Замыкают десятку Skoda (1,03 млн) с бессменной Octavia (40%) и Ford (1,02 млн), где Focus занял почти 60% реализации марки — 59,3%.

Другие производители также обзавелись моделями, ставшими для них настоящими локомотивами продаж и по-настоящему народными. У Mitsubishi таким бестселлером стал Outlander с долей 35,2%, у Geely — Monjaro (21,8%). Haval Jolion и вовсе преодолел психологическую отметку в 40,2% в структуре бренда, а Chery Tiggo 7 в различных версиях (Pro, Max, L) занял 31,3%.

Среди других популярных моделей выделяются Mazda CX-5 с долей 38,4%, Opel Astra — 53,5%, Lexus RX — 42,1%. Лидером по доле в своём бренде стал UAZ Patriot с результатом 63,6%.