Анализ структуры продаж показывает, что российские покупатели массово отказываются от дизеля в среднеценовом сегменте. В результате на первичном рынке в этой категории фактически остались лишь две группы транспортных средств: коммерчески ориентированные пикапы из КНР и дорогие премиальные внедорожники.

Топ-5 марок (январь–июнь):

BMW — 1733 шт.

Mercedes-Benz — 1075 шт.

Foton — 632 шт.

Great Wall — 567 шт.

Toyota — 567 шт.

Немецкая «большая тройка» продолжает удерживать лидерство за счёт аудитории традиционных полноразмерных кроссоверов, однако их объемы падают вместе со всем рынком. Сразу за ними закрепились китайские бренды, агрессивно занявшие нишу утилитарного транспорта.

Топ-5 моделей (январь–июнь):

Foton Tunland — 627 шт.

BMW X5 — 577 шт.

GWM Poer — 503 шт.

BMW X7 — 468 шт.

Mitsubishi L200 — 393 шт.

JAC T9 — 387 шт.

BMW X6 — 335 шт.

Mercedes-Benz GLS — 301 шт.

Mercedes-Benz GLE — 252 шт.

Land Rover Range Rover — 243 шт.

Рейтинг наглядно иллюстрирует смену парадигмы. Первые строчки занимают рамные пикапы — Foton Tunland, Great Wall Motor (GWM) Poer и замыкающий пятерку Mitsubishi L200. Для коммерческого сектора дизель остается безальтернативным выбором благодаря высокому крутящему моменту и экономичности при больших пробегах.

Сразу за рабочими лошадками следуют флагманские кроссоверы немецкого автопрома (BMW X5, X7, X6; Mercedes-Benz GLS и GLE), а также британский Range Rover. Для владельцев таких автомобилей ключевым фактором покупки остается не столько экономия топлива, сколько большой запас хода.

Читайте также: