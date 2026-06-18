Названы три модели автомобилей для выгодного ввоза в Россию через Киргизию

Безусловным лидером, по словам эксперта, является Volkswagen Tiguan L Pro с турбированным 2,0-литровым двигателем семейства EA888 мощностью 220 л.с. в паре с проверенным «мокрым» роботом DQ382 и полным приводом через муфту BorgWarner. Кроссовер на удлиненной платформе MQB предлагает просторный салон, подогревы, вентиляцию и массаж передних сидений, а также качественную аудиосистему. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды, цена — чуть более 4 млн рублей.

Второй по популярности — Geely Monjaro, который близок по характеристикам к Tiguan, но дешевле (около 3,8 млн рублей). Мотор мощностью 265 л.с., надежный 8-ступенчатый автомат Aisin и муфта BorgWarner делают его привлекательным для семейного использования. Эксперт отмечает обилие опций, особенно в обновленной версии, хотя по настройкам шасси и тормозов Monjaro уступает немецкому конкуренту.

Третья модель — Toyota RAV4 с 2,0-литровым атмосферным двигателем по цене 3,8−3,85 млн рублей (с начала года стоимость снизилась с 4,4 млн рублей). Автомобиль ценится за безотказные мотор, вариатор и полный привод, а также возможность использования бензина А-92. Простая и надежная конструкция, по мнению специалиста, устраивает многих покупателей.

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