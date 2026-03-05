Стало известно, почему Владимир Путин поручил разобраться с курьерами

Минтрансу совместно с МВД, СПЧ, Общественной палатой и комиссиями Госсовета предстоит подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере использования СИМ, включая электровелосипеды. Особое внимание поручено уделить вопросу их передвижения по пешеходным зонам и тротуарам, а также использованию такого транспорта в коммерческих целях (кикшеринг).

О том, что Владимир Путин поддержал возмущение граждан из-за того, что курьеры на средствах индивидуальной мобильности передвигаются по тротуарам с высокой скоростью, сообщала «Газета.Ru» в декабре 2025 года.

«Конечно, если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода в 30−40 км/час несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан. Местные и региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе с помощью МВД. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», — сказал тогда глава государства.

