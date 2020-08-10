Новый Audi RS7 прокачали до 962 сил и разогнали до 363 километров в час

За техническую сторону проекта Nebulus отвечали инженеры HGP Turbo. Немецкое ателье перекалибровало штатные турбонагнетатели, заменило электронный блок управления двигателем, усилило трансмиссию, доработало впускную и выпускную систему. Итог — с 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» удалось снять 962 лошадиные силы и 1250 Нм — это на 362 силы и 450 Нм больше, чем у «стоковой» RS7.
Фото: Black Box-Richter
Необычный автовинил — творение художника Хайо Лемке из студии 811 Design, которого пригласило австрийское ателье Black Box-Richter. Audi RS7 превращают в произведение искусства в два этапа: сначала корпус затягивают чёрной матовой плёнкой, затем наносят орнамент. Утверждается, что процесс занимает неделю.
Хотя проект Nebulus от Black Box-Richter не рекордный по мощности, и с аналогичного двигателя на Audi RS6 снимали свыше 1000 лошадиных сил, уникальность инжиниринга HGP Turbo — в сохранении штатных турбин и соответствии 962-сильного лифтбека стандартам немецкого технадзора TÜV. Проект от Wheelsandmore использует нестандартные турбины, и экостандарту Euro 6d-temp удовлетворяет только комплект Stage III.