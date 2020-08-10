Новый Audi RS7 прокачали до 962 сил и разогнали до 363 километров в час

Хотя проект Nebulus от Black Box-Richter не рекордный по мощности, и с аналогичного двигателя на Audi RS6 снимали свыше 1000 лошадиных сил, уникальность инжиниринга HGP Turbo — в сохранении штатных турбин и соответствии 962-сильного лифтбека стандартам немецкого технадзора TÜV. Проект от Wheelsandmore использует нестандартные турбины, и экостандарту Euro 6d-temp удовлетворяет только комплект Stage III.