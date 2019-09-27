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18:54

Немец потушил свой Volkswagen пивом

Водителю ликвидировал пожар с помощью нескольких бутылок пива

Водитель из Германии, где сейчас проходит один из главных пивных фестивалей мира «Октоберфест», потушил пожар в моторном отсеке своего Volkswagen Passat с помощью нескольких бутылок пива.

Как пишет Spiegel Online, мужчина ехал по автобану в Баварии на своем «Пассате», когда заметил странный шум, который исходил из-под капота машины. Он остановился, чтобы устранить поломку, однако вместо механической неисправности увидел клубы дыма и огонь в моторном отсеке.

Водитель не растерялся — он добежал до багажника, вытащил из него несколько бутылок пива и потушил ими пожар. Несмотря на спирт, который содержится в напитке, мужчине удалось довольно быстро ликвидировать огонь и тем самым спасти автомобиль и, скорее всего, свою жизнь.

К тому времени, когда на место прибыли спасатели, им уже нечего было делать — водитель ликвидировал все сам. Полиция похвалила мужчину за находчивость и за то, что он не растерялся. По их словам, он «отлично отреагировал» на критическую ситуацию, и благодаря этому удалось избежать серьезных последствий.