Немец потушил свой Volkswagen пивом

Как пишет Spiegel Online, мужчина ехал по автобану в Баварии на своем «Пассате», когда заметил странный шум, который исходил из-под капота машины. Он остановился, чтобы устранить поломку, однако вместо механической неисправности увидел клубы дыма и огонь в моторном отсеке.

Водитель не растерялся — он добежал до багажника, вытащил из него несколько бутылок пива и потушил ими пожар. Несмотря на спирт, который содержится в напитке, мужчине удалось довольно быстро ликвидировать огонь и тем самым спасти автомобиль и, скорее всего, свою жизнь.