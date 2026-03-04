Собеседник отметил, что в целом в этом сегменте разница между моноприводной и полноприводной версиями одной модели составляет примерно 150 тысяч. рублей. Так что можно ориентироваться на такую доплату, сообщил источник.

Полноприводная версия, скорее всего, получит не просто другую трансмиссию, а новый для этой модели силовой агрегат — 1,6-литровый турбомотор (150 л.с.) и 7-ступенчатый "робот" вместо турбомотора 1.5 (147 л.с.) и 6-ступенчатого "робота".

До этого Motor писал, что Jaecoo J6 со стартовой ценой в 2,3 млн рублей попал в категорию самых доступных компактных кроссоверов в России. Ожидается, что новый паркетник в России составит конкуренцию моделям Belgee X50 и Tenet T4.

На старте продаж автомобиль предлагается в четырех вариантах окраса с заводским антихромом. В салоне установлена компактная цифровая приборная панель, дополненная вертикальный 13-дюймовым планшетом мультимедийной системы с высоким разрешением.

