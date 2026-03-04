Новости
Опубликовано 04 марта 2026, 18:11
1 мин.

Выяснилось, сколько стоит полноприводный вариант Jaecoo J6

Доплата за полный привод на кроссовер Jaecoo J6 может составить 150 тысяч рублей. В России начались продажи кроссовера Jaecoo J6, пока что машина доступна в моноприводном исполнении по цене от 2,3 млн рублей до 2,65 млн рублей. Однако уже ближе к лету ожидается, что на российском рынке дебютирует и полноприводная модификация J6. Ее цена предположительно будет примерно на 150 тысяч дороже. Об этом журналу Motor сообщил источник в российском автобизнесе, знакомый с ситуацией.
Jaekoo J6
Jaekoo J6
© Jaekoo
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Собеседник отметил, что в целом в этом сегменте разница между моноприводной и полноприводной версиями одной модели составляет примерно 150 тысяч. рублей. Так что можно ориентироваться на такую доплату, сообщил источник.

Полноприводная версия, скорее всего, получит не просто другую трансмиссию, а новый для этой модели силовой агрегат — 1,6-литровый турбомотор (150 л.с.) и 7-ступенчатый "робот" вместо турбомотора 1.5 (147 л.с.) и 6-ступенчатого "робота".

До этого Motor писал, что Jaecoo J6 со стартовой ценой в 2,3 млн рублей попал в категорию самых доступных компактных кроссоверов в России. Ожидается, что новый паркетник в России составит конкуренцию моделям Belgee X50 и Tenet T4.

На старте продаж автомобиль предлагается в четырех вариантах окраса с заводским антихромом. В салоне установлена компактная цифровая приборная панель, дополненная вертикальный 13-дюймовым планшетом мультимедийной системы с высоким разрешением.

Ранее журнал Motor подробно рассказывал об этой модели в фоторепортаже.

Источник:Motor
Автор:Редакция «Мотора»