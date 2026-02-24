Немецкий экономист предупредил о крахе трёх автогигантов из ФРГ

Свои выводы Шулярик основывает на анализе текущей ситуации в европейском автопроме. По его мнению, отрасль ждут ещё более сложные времена: сочетание электрификации, цифровизации и глобальной конкуренции ведёт к фундаментальным изменениям. Прежние ориентиры к концу десятилетия потеряют актуальность.

Экономист уверен, что немецкие автогиганты мыслят традиционно и делают ставку на качество и инженерию. Однако они столкнутся с серьёзным технологическим и политическим давлением, которое поставит под сомнение их прежнюю бизнес-модель. В будущем ключевую роль будут играть развитие программного обеспечения, внедрение искусственного интеллекта и автономное вождение.

BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen всё сильнее отстают от глобальных конкурентов, особенно китайских, что угрожает их позициям на ключевых рынках. В современном мире автомобиль перестаёт быть просто средством передвижения — теперь это ещё и «цифровой сервис». Шулярик обращает внимание на стартапы с меньшим бэкграундом, чем у BMW, но обладающие куда большей технологической гибкостью.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше покупать подержанных Lada.