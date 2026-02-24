Россияне стали меньше покупать подержанных Lada

«В первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями 437 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше, чем в январе 2025 года. Около четверти (24,2%) вторичного авторынка в начале года пришлось на отечественную марку Lada. Так, в январе 2026-го было куплено 105,6 тыс. таких подержанных машин», – говорится в публикации.

На втором месте держится Toyota — 40,4 тысячи машин (около 10% рынка). Kia и Hyundai тоже вошли в топ-5. Среди лидеров лишь две марки ушли в минус по сравнению с январем 2024 года: Lada и Toyota снизились на 5%. Остальные восемь показали рост, а лучше всех прибавил Renault — плюс 23%.

Первое место среди подержанных легковушек в модельном рейтинге занял Kia Rio — в январе продали 10,1 тыс. экземпляров. Вторую и третью строчки тоже заняли иномарки: Hyundai Solaris (9,8 тыс.) и Ford Focus (8,3 тыс.). В десятку лидеров вторичного рынка также вошли пять моделей Lada (Niva, 2114, 2107, Priora, Granta), а также Toyota Camry и Volkswagen Polo.

